Google Pixel 6 имеет переоцененную возможность быстрой зарядки

Последние модели серии Pixel 6 от Google отмечены впечатляющими настройками камер в обеих моделях. Google Pixel 6 Pro также получил рейтинг 10 лучших с точки зрения производительности камеры, но, похоже, все еще есть некоторые проблемы, связанные с заявленным потенциалом быстрой зарядки нового продукта. Недавний тест показал, что Samsung Galaxy S21 превосходит Pixel 6 по скорости зарядки и скорости распознавания отпечатков пальцев. Хотя детали теста не были полностью предоставлены, другой тест показал, что способность зарядки 30 Вт у Pixel 6 и Pixel 6 Pro может быть не совсем правильной.

Тест проводной зарядки Google Pixel 6, похоже, подтверждает, что скорость зарядки намного ниже, чем было официально заявлено Google. На официальной странице поддержки Google Pixel 6 было заявлено, что до 50% заряда можно выполнить за 30 минут с помощью зарядного устройства Google 30 Вт USB-C с USB-PD 3.0 (которое продается отдельно). Однако многочисленные тесты с официальным зарядным устройством USB-C мощностью 30 Вт показали, что максимальная мощность, полученная от двух моделей Pixel 6, составляла 22 Вт, в среднем 13 Вт за полный цикл зарядки. Тесты кажутся обширными, с некоторыми другими мощными разъемами USB Power Delivery PPS от Samsung, Anker и Elecjet, каждая из которых получает максимальную мощность 22 Вт от Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

Результаты также показывают значительно более высокое среднее время зарядки для серии Pixel 6 по сравнению с Pixel 5, а также Samsung Galaxy S21. В то время как Pixel 5 имеет батарею емкостью 4080 мАч, серия Pixel 6 поставляется с батареей емкостью 5000 мАч. Этот наблюдаемый недостаток серии Pixel 6 может быть результатом нескольких проблем, хотя в то время Google не получил никакой реакции. Однако похоже, что полное раскрытие цикла зарядки не было предоставлено Google, хотя его заявление о достижении 50% заряда в течение 30 минут кажется обоснованным по результатам тестов.

Источник — Astera.