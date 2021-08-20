Google Pixel 5a столкнулся с проблемой перегрева при записи видео

Недавно компания Google выпустила свой последний смартфон серии Pixel — Google Pixel 5a. Телефон является преемником Pixel 4a, выпущенного в прошлом году, с обновленными спецификациями, но с немного более высокой ценой, чем его процессор.

Устройство прилично мощное, оно оснащено Qualcomm Snapdragon 765G SoC, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Даже с такими мощными характеристиками телефон не может обрабатывать запись видео 4K.

Согласно последним отчетам, при записи видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду смартфон Google Pixel 5a перегревается. Во время съемки телефон просит пользователей закрыть камеру, пока температура не вернется к более разумному уровню.

В своем твите рецензент TechOdyssey пожаловался, что его Pixel 5a потребовалось всего несколько минут, чтобы перегреться во время записи видео с максимально возможными настройками, прежде чем отобразить на экране это сообщение: «Устройство слишком горячее. Закройте камеру, пока устройство не остынет».

Он также добавляет, что он также сталкивается с той же проблемой с 4K fps30 и 1080P 30fps. Другой пользователь Twitter с ником @LadyRedsTekRvw сказал, что их Pixel 5a сделал то же самое примерно через 2 минуты записи со скоростью 4K 60 кадров в секунду .

По-видимому, Pixel 5a — не единственный недавний смартфон Google, столкнувшийся с этой проблемой, и некоторые пользователи отмечают, что Pixel 5 также имеет ту же проблему, что подтверждается Android Police. Пока Google не признал проблему, и еще неизвестно, планирует ли компания исправить это и когда.

Источник — Astera.