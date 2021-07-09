Google Pixel 5a сертифицирован FCC, запуск ожидается в августе

Google Pixel 5a был в новостях в течение нескольких последних месяцев. В апреле было высказано предположение, что телефон был отменен, но Google быстро ответил, что он будет выпущен примерно в то же время, что и Pixel 4a в прошлом году. Pixel 4a был официально выпущен в августе, что указывает на то, что Pixel 5a может выйти из строя в том же месяце. В недавнем сообщении Bloomberg также утверждалось, что Pixel 5a будет запущен в августе. В преддверии ожидаемого запуска Pixel 5a получил одобрение Федеральной комиссии по связи.

В списке FCC упоминаются три номера моделей как G1F8F, G4S1M и GR0M2. Среди них два имеют одинаковый идентификатор FCC, а другой — другой идентификатор FCC. Похоже, что США могут получить два варианта телефона: один будет доступен исключительно через Verizon, а другой будет продаваться через других операторов.

Глобальная версия Pixel 5a, похоже, не поддерживает CDMA. Хотя FCC упоминает три модели, неясно, какие номера моделей относятся к вариантам, предназначенным для США и мировых рынков. У FCC нет информации о характеристиках Pixel 5a.

Источник — Astera.