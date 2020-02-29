Google Pixel 5 XL представлен на фото задолго до анонса

Google Pixel 5 XL представлен на фото задолго до анонса29.02.2020 23:59
Компания Google представит свои новые смартфоны только в октябре, но уже сейчас в сети появились фотографии нового Google Pixel 5 XL.
Впрочем, в случае со смартфонами этой компании, ранние утечки не являются чем-то удивительным.
Судя по снимку Google Pixel 5 XL все также будет иметь заметные рамки по периметру экрана особенно сверху.
Информации о смартфонах Google Pixel 5 и Pixel 5 XL практически нет.
Пока известно, что их кодовые названия звучат Redfin и Bramble, а их дебют будет проходить осенью 2020 года.
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