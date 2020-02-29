Google Pixel 5 XL представлен на фото задолго до анонса

Компания Google представит свои новые смартфоны только в октябре, но уже сейчас в сети появились фотографии нового Google Pixel 5 XL.

Впрочем, в случае со смартфонами этой компании, ранние утечки не являются чем-то удивительным.

Судя по снимку Google Pixel 5 XL все также будет иметь заметные рамки по периметру экрана особенно сверху.

Информации о смартфонах Google Pixel 5 и Pixel 5 XL практически нет.

Пока известно, что их кодовые названия звучат Redfin и Bramble, а их дебют будет проходить осенью 2020 года.