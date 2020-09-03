Google Pixel 5 может стоить намного дешевле Pixel 4

Можно было предполагать, что Google Pixel 5 будет дорогим телефоном, в конце концов, это преемник флагманского Google Pixel 4. Но утечка предполагает, что на самом деле он может стоить намного меньше, чем его предшественник.

Этой информацией поделился пользователь Twitter под ником @NilsAhrDE, он утверждает, что Google Pixel 5 будет иметь зеленый и черный оттенки и будет стоить 629 евро. В своем последующем твите он заявил, что «с небольшими подсчетами» новый смартфон будет стоит 649 долларов.

Эта гораздо более низкая цена может показаться странной, но это может иметь смысл, поскольку, по слухам, Google делает Pixel 5 более средним, с чипсетом Snapdragon 765G среднего уровня, а не флагманским Snapdragon 865 или 865 Plus.