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Google Pixel 5 может стоить намного дешевле Pixel 4

03.09.2020 16:31

Можно было предполагать, что Google Pixel 5 будет дорогим телефоном, в конце концов, это преемник флагманского Google Pixel 4. Но утечка предполагает, что на самом деле он может стоить намного меньше, чем его предшественник.

Этой информацией поделился пользователь Twitter под ником @NilsAhrDE, он утверждает, что Google Pixel 5 будет иметь зеленый и черный оттенки и будет стоить 629 евро. В своем последующем твите он заявил, что «с небольшими подсчетами» новый смартфон будет стоит 649 долларов.

Google Pixel 5 может стоить намного дешевле Pixel 4

Эта гораздо более низкая цена может показаться странной, но это может иметь смысл, поскольку, по слухам, Google делает Pixel 5 более средним, с чипсетом Snapdragon 765G среднего уровня, а не флагманским Snapdragon 865 или 865 Plus.

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