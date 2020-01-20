Google Pixel 4 протестировали с установленной ОС Android 11

В бенчмарке Geekbench обнаружили результаты тестов смартфона Google Pixel 4 с новой операционной системой.

В результатах теста Pixel 4 в графе операционной системы указан Android R, и предположительно это уже Android 11.

Скорее всего компания уже приступила к внутреннему тестированию новой версии мобильной операционной системы.

Подробностей про нее пока нет, но напомним, что Google отказалась от использования сладких названий в финальной версии операционной Android.

При этом версия Android 10 для разработчиков называлась Android Q, поэтому нельзя исключать, что превью Android 11 называется Android R.

Если компания Google не изменит традициям, то презентация Android 11 должна состоятся в марте, а стабильная версия может выйти в конце лета.