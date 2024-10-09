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Google отслеживает геопозицию пользователей Android-смартфонов каждые 15 минут

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Эксперты из Cybernews провели тестирование смартфона Google Pixel 9 Pro XL и обнаружили, что Google отслеживает геопозицию устройства каждые 15 минут, отправляя данные на свои сервера. Даже при отключении GPS компания продолжает определять местоположение с помощью информации о подключенных Wi-Fi-сетях.

Смартфон передает не только геолокацию, но и адрес электронной почты, номер телефона, состояние сети и другие телеметрические данные. Анализ показывает, что Google собирает информацию о скачанных приложениях, включая те, что установлены не из Google Play, а также о количестве перезагрузок устройства и времени с момента его включения.

Кроме того, приложения Google, такие, как Карты или Gmail, могут связываться с устройством без его активного использования. Даже калькулятор отправляет данные о произведенных расчетах.

Эксперты также отметили, что Google может удаленно изменять код операционной системы и управлять приложениями, что представляет потенциальную угрозу для безопасности. Аналитики критикуют такую практику, указывая на несоответствие лучшим методам анонимизации.

Cybernews направила результаты своего исследования в Google для комментариев.

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