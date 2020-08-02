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Google оценит новый смартфон Pixel 4a в 350 долларов

02.08.2020 20:38

Модель за 350 долларов окажется самой дешевой в линейке, тогда как самым дорогим вариантом может быть версия за 500 долларов.
Официальная презентация Google Pixel 4a состоится 3 августа, но уже сейчас инсайдеры раскрыли характеристики аппарата и его стоимость.

Если верить источнику, то в смартфоне будет установлен 5,81-дюймовый экран OLED, разрешение которого составит Full HD+.

Батарея в устройстве получит емкость 3 140 мАч и будет поддерживать 18-ватную зарядку. Фронтальная камера будет 8-мегапиксельная, а на задней панели она получит модуль на 12 Мп.

Версия за 350 долларов будет оснащена 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Более дорогими окажутся модификации с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Их стоимость будет достигать 500 долларов.

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