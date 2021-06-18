Google открывает свой первый розничный магазин в Нью-Йорке

Технический гигант Google открыл свой первый магазин, расположенный в районе Челси в Нью-Йорке. Это произошло всего через месяц после того, как компания впервые намекнула на планы открыть физический магазин. Розничный магазин предоставляет покупателям бренда доступ к непосредственному взаимодействию со смартфонами компании и другими продуктами для умного дома .

Google впервые начал производство смартфонов и других интеллектуальных динамиков с голосовым управлением в 2016 году. Продукты продавались через интернет-магазин компании. Спустя пять лет Google дает покупателям возможность делать покупки физически для своего растущего ассортимента товаров в магазине.Google Store

Google учитывает несколько моментов при планировании того, как будет выглядеть магазин. Об этом свидетельствует внимание к деталям, эстетика и теплый, а также привлекательный характер розничного магазина. Магазин — это не только торговый центр, но и магазин впечатлений, где пользователи могут опробовать различные продукты, начиная от телефонов Pixel и заканчивая продуктами Nest. Не только это, клиенты также могут увидеть, как программное обеспечение и службы Google, такие как Google Search, Google Assistant, Google Maps, YouTube, Stadia и многие другие, оживают при использовании.Google Store в Нью-Йорке.

В магазине есть несколько дизайнерских новинок, но одна из них выделяется — это круглая стеклянная конструкция высотой 17 футов, которую компания называет Google Imagination Space. Сообщается, что она был разработана и спроектирована совместно с местными нью-йоркскими партнерами. В Space есть настраиваемые интерактивные экраны с вращающимися экспонатами продуктов и технологий Google, так что посетители могут знакомиться с продуктами бренда, не перемещаясь по всему магазину. Структура также обеспечивает перевод вашей речи в режиме реального времени одновременно на 24 разных языка.

В магазине есть раздел, посвященный практическому взаимодействию с товарами. Также есть команда обслуживающего персонала, знакомая с имеющимися продуктами, которые ответят на ваши вопросы. Команда также может предложить ремонт и устранить проблемы на месте.

Источник — Astera.