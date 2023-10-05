Google открыла всем пользователям доступ к операционной системе Android 14

Недавно Google выпустила новую версию своей операционной системы — Android 14 (Upside Down Cake) с рядом инновационных функций. Обновление включает в себя улучшенные настройки экрана блокировки и ИИ-генератор обоев. Кроме того, в новой ОС запрещена установка устаревших приложений, несовместимых с Android 6.0 и выше.

Теперь пользователи могут выбрать один из восьми вариантов отображения часов на экране блокировки и добавлять адаптивные виджеты, включая значок прогноза погоды, который становится более заметным, когда приближается дождь. Кроме того, на экране блокировки можно размещать «быстрые» ярлыки для приложений, таких как сканер QR-кодов.

Генератор обоев позволяет настраивать параметры будущих изображений, включая цвет и текстуру. На данный момент эта функция доступна только для смартфонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro, но впоследствии она станет доступной и для других устройств, работающих на Android 14. Также в системе появилась поддержка Ultra HDR с естественными тенями, яркими бликами и точной передачей цвета на фотографиях.

Обновленное приложение Health Connect полностью интегрировано в операционную систему и объединяет информацию из других приложений, связанных со здоровьем, таких как MyFitnessPal или Oura. Анимация ввода PIN-кода была изменена: теперь строка ввода заполняется разнообразными символами, создавая более интересный эффект, чем простые кружочки.

Для пользователей со слабым зрением Android 14 предлагает улучшенные функции масштабирования и специальные «Настройки лупы», которые позволяют увеличить любую область на экране смартфона. Новые вспышечные уведомления будут мигать, информируя пользователей о новых сообщениях, что особенно полезно для тех, кто отключает звуковые уведомления.