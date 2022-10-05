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Google отключила сервис Google Translate в КНР из-за низких показателей использования

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Google в Китае не пользуется такой популярностью как в Европе и США, как оказалось в КНР не особо хотят пользоваться переводчиком Google Translate.

На фоне низкой популярности Google закрывает работу своего переводчика, пишет Bloomberg. Источник написал, что при заходе на главную страницу Google Translate в Китае отображается только фото стандартной поисковой строки.

На запрос в Google по поводу отключения Google Translate представительство ответило:

«Мы остановили работу Google Translate на материковом Китае в связи с низкими показателями использования»

Поисковая система Google в Китае не работает с 2010 года, платформа прекратила свою работу на фоне требования о цензуре результатов поиска.

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