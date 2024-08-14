Главная » Новости

Google отключает BigQuery в России с 9 сентября

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

С 9 сентября 2024 года Google прекращает работу своего облачного сервиса BigQuery в России. Этот сервис позволяет совершать обработку огромных объёмов данных и теперь он перестанет быть доступным для россиян.

Как сообщила компания Softline, Google отключает BigQuery в России с 9 сентября, при этом работа Google Workspace и Google Cloud будет продолжаться.

Пользователи уже получили уведомления об отключении. Softline также направила запрос в Google с вопросами о том, какие компании будут затронуты и будут ли доступны сохраненные данные.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.