С 9 сентября 2024 года Google прекращает работу своего облачного сервиса BigQuery в России. Этот сервис позволяет совершать обработку огромных объёмов данных и теперь он перестанет быть доступным для россиян.

Как сообщила компания Softline, Google отключает BigQuery в России с 9 сентября, при этом работа Google Workspace и Google Cloud будет продолжаться.

Пользователи уже получили уведомления об отключении. Softline также направила запрос в Google с вопросами о том, какие компании будут затронуты и будут ли доступны сохраненные данные.