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Компания Google решила отказаться от фирменной платформы Android Auto

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Google за все время существования создала очень много проектов, но некоторые из-за ненадобности были закрыты.

Причем некоторые из них закрыли из-за низкой популярности, а какие-то объединили с другими сервисами.

В этот раз Google закрывает приложение Android Auto на смартфоне под управлением Android.

Пользователи сообщают, что при запуске программы Android Auto for Phone Screens видят сообщение о том что приложение скоро перестанет работать.

Когда именно прекратит свое существование Android Auto for Phone Screens не уточняется.

Еще в 2021 году Google на новых смартфонах отключила Android Auto for Phone Screens, начиная с Android 12 его невозможно установить или воспользоваться, если оно было установлено ранее, когда еще была другая версия Android.

Вместо Android Auto for Phone Screens пользователям предлагают воспользоваться режимом Google Assistant.

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