Google отказалась от разработки эксклюзивных игр для своего сервиса Stadia

В компании рассказали об изменениях в стратегии развития своей платформы Stadia и оказалось, что в планах отказаться от разработки эксклюзивных игр.

В рамках новой стратегии Google закроет внутренние студии в Лос-Анджелесе и Монреале, которые занимаются разработкой игр Stadia Games and Entertainment.

Вместо создания эксклюзивных игр, в руководстве компании намерены заняться активной поддержкой и продвижением стриминговой платформы.

В связи с этим запланированные к разработке игры отменяют, однако в данном случае речь не идет об уже анонсированных ранее играх.

Отмечается, что для создания игр требуется немало инвестиций и времени, а стоимость эксклюзивных проектов в конечном итоге растет с геометрической прогрессией.

Именно по этой причине было принято решение отказаться от подобных проектов, а сотрудники подразделений будут переведены на другие должности внутри компании.