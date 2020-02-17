Google отказалась от проекта по развитию бесплатного Wi-Fi по всему миру

Google не первая компания в мире, которая ищет способы обеспечения интернетом страны с низким доходом населения и высокой безработицей.

В ноябре прошлого года Google в Южной Африке запустила сервис Google Station. В частности, было организовано 125 точек бесплатного Wi-Fi в ряде городов.

Но теперь IT-гигант отказывается от этого проекта. В компании данное решение объяснили, тем, что технические требования у каждой страны разные.

В целом проект полностью не закрыли и передали компании Think WiFi.

В Южной Африке они будут собственными силами развивать и поддерживать проект. Think WiFi пообещала, что Google Station и дальше будет функционировать в прежнем режиме.