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Google оштрафован на 593 миллиона долларов во Франции за нарушение авторских прав

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Антимонопольный регулятор во Франции оштрафовал тек гигант Google около $ 593 млн и дал предприятию за два месяца, чтобы придумать с предложениями о том, как платить издателям за их содержание или лица более наказание.

В заявлении регулятора говорится, что Google проигнорировал несколько судебных запретов, связанных с переговорами технологической компании с французскими новостными издателями. Изабель де Сильва, руководитель антимонопольного агентства, сказала: «Когда регулирующий орган налагает обязательства на компанию, он должен неукоснительно соблюдать как по духу, так и по букве. В данном случае, к сожалению, этого не произошло».

Google оштрафован на 593 миллиона долларов во Франции за нарушение авторских прав

Антимонопольное управление Франции заявило, что Google нарушила постановление от апреля 2020 года, согласно которому компания обязана «добросовестно» заключать лицензионные сделки с издателями и новостными агентствами для любого повторного использования контента, защищенного авторским правом.

Технический гигант был оштрафован на 500 миллионов евро за невыполнение требований. Если поисковый гигант не представит издателям предложения о компенсации в течение следующих двух месяцев, он столкнется с дополнительными штрафами в размере до 900 000 евро в день.

Это самый крупный штраф, когда-либо наложенный французской наблюдательной службой по защите конкуренции за несоблюдение компанией одного из своих постановлений. Это последняя разработка в продолжающейся битве за авторские права между технологическими гигантами, такими как Google и Facebook, и издателями новостей.

Источник — Astera.

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