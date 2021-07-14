Антимонопольный регулятор во Франции оштрафовал тек гигант Google около $ 593 млн и дал предприятию за два месяца, чтобы придумать с предложениями о том, как платить издателям за их содержание или лица более наказание.

В заявлении регулятора говорится, что Google проигнорировал несколько судебных запретов, связанных с переговорами технологической компании с французскими новостными издателями. Изабель де Сильва, руководитель антимонопольного агентства, сказала: «Когда регулирующий орган налагает обязательства на компанию, он должен неукоснительно соблюдать как по духу, так и по букве. В данном случае, к сожалению, этого не произошло».

Антимонопольное управление Франции заявило, что Google нарушила постановление от апреля 2020 года, согласно которому компания обязана «добросовестно» заключать лицензионные сделки с издателями и новостными агентствами для любого повторного использования контента, защищенного авторским правом.

Технический гигант был оштрафован на 500 миллионов евро за невыполнение требований. Если поисковый гигант не представит издателям предложения о компенсации в течение следующих двух месяцев, он столкнется с дополнительными штрафами в размере до 900 000 евро в день.

Это самый крупный штраф, когда-либо наложенный французской наблюдательной службой по защите конкуренции за несоблюдение компанией одного из своих постановлений. Это последняя разработка в продолжающейся битве за авторские права между технологическими гигантами, такими как Google и Facebook, и издателями новостей.

Источник — Astera.