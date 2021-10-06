Google официально объявляет дату запуска Pixel 6 и 6 Pro

Самые долгожданные телефоны, которые должны быть выпущены в этом году, наконец, имеют официальную дату анонса, привязанную к их имени, и это … тот, который был неофициально раскрыт печально известным лидером более месяца назад.

Пуристы в Android, которые изначально не верили, что Джон Проссер из Front Page Tech, теперь могут без колебаний обозначить 19 октября в своих календарях большим днем Pixel 6 и 6 Pro.

Ожидаемые даты выпуска, характеристики и функции

Конечно, два телефона на базе Tensor вряд ли поступят в продажу сразу после их запуска, но если мы решим доверить Prosser до конца (на этот раз), фактический коммерческий дебют последних устройств, созданных Google, должен занять место всего девять дней спустя.

28 октября, конечно, уже не кажется таким уж далеким, особенно с учетом того, что Big G необычайно хорошо справляется с работой по созданию ажиотажа вокруг своих следующих соперников по iPhone. Эти плохие парни уже давно попали в заголовки газет, и хотя мы (кажется) уже знаем все, что нужно о них, мы по-прежнему рады тому, что они предложат в реальном мире.

Если вы так же взволнованы, как и мы, обязательно следите за нашим сайтом в 10 утра по тихоокеанскому времени 19 октября, когда мы, очевидно, постараемся осветить «Запуск Pixel Fall» как можно подробнее, насколько это возможно.

Кстати, если у вас дежавю, вы должны знать, что вы определенно не сумасшедший, и Google действительно уже анонсировал дуэт Pixel 6 еще в начале августа. Но это было скорее «предварительным анонсом» и возможностью для поискового гиганта в первую очередь разрекламировать свой первый собственный чипсет, который , по сути, был подробно подробно описан в ряде отчетов за последние недели.

Неудивительно, что в дополнение к Tensor SoC, который вряд ли будет соответствовать чистой скорости Qualcomm Snapdragon 888 , не говоря уже об абсолютном звере A15 Bionic от Apple , Pixel 6 и 6 Pro будут обладать впечатляющими фотографическими навыками.

В частности, немного более скромная, компактная и дешевая модель предназначена для соединения 50-мегапиксельной основной камеры, обращенной назад, с 12- мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, а Pixel 6 Pro, вероятно, добавит телеобъектив на 48 мегапикселей к тем же двум датчикам изображения. .

Говоря о розничных ценах , пока ничего не высечено в камне, но 6,4-дюймовый Pixel 6 вполне может стоить от 699 до 799 долларов, а 6,7-дюймовый Pixel 6 Pro будет стоить 999 или 1099 долларов в конфигурации начального уровня. 128 ГБ встроенной памяти с объемом оперативной памяти 12 ГБ.

Обратите внимание, что в непрофессиональной версии может быть достаточно 8 гигабайт памяти, а также AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц, а не современный пластиковый OLED-экран с частотой 120 Гц в Pro.