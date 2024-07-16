Google объявила о прекращении поддержки популярной версии Android 5.0 Lollipop

Google больше не будет поддерживать популярную версию Android, что означает, что смартфоны с этой версией потеряют множество функций. После десяти лет развития, эта легендарная операционная система уходит на покой.

В 2014 году пользователи Android-смартфонов, особенно владельцы Nexus, обновляли свои устройства до Android 5.0 Lollipop. Это была новая версия с улучшенным дизайном под названием Material Design и новыми функциями, которых не было в предыдущих версиях Android 4.

Однако прошло десять лет, и сегодня Android Lollipop устарела. Google объявила о прекращении поддержки версий Android 5.0 и 5.1.1 из-за их низкой популярности (менее 1% активных пользователей).

Теперь компания сосредоточится на развитии более новых версий операционной системы. Вскоре смартфоны с Android Lollipop не смогут запускать большинство приложений, особенно те, связанные с финансовыми операциями.

Устройства с Android Lollipop будут продолжать работать, но не будут получать новые функции и важные обновления безопасности.