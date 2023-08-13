Главная » Новости

Google: обновления безопасности и патчи для Chrome будут выходить вдвое чаще

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Google, американская корпорация, объявила о новой практике выпуска обновлений безопасности и исправлений для своего браузера Chrome. Теперь пользователи смогут обновлять приложение раз в неделю, что вдвое чаще, чем ранее. Это решение принято с целью более эффективно противостоять мошенникам и оперативно закрывать обнаруженные уязвимости.

Google: обновления безопасности и патчи для Chrome будут выходить вдвое чаще

Браузер Chrome, базирующийся на открытом исходном коде системы Chromium, обладает двойственной природой: с одной стороны, он позволяет пользователям вносить исправления и указывать на ошибки и проблемы в области безопасности, но с другой стороны, злоумышленники также могут находить и использовать уязвимости до того, как Google выпустит соответствующие патчи. Внедрение еженедельных обновлений призвано уменьшить вероятность такого рода атак.

Ранее компания Google уже выпустила экстренное обновление, чтобы устранить серьезную уязвимость в своем браузере Chrome, а также добавила новую функцию исправления опечаток в URL-адресах.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.