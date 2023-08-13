Google: обновления безопасности и патчи для Chrome будут выходить вдвое чаще

Google, американская корпорация, объявила о новой практике выпуска обновлений безопасности и исправлений для своего браузера Chrome. Теперь пользователи смогут обновлять приложение раз в неделю, что вдвое чаще, чем ранее. Это решение принято с целью более эффективно противостоять мошенникам и оперативно закрывать обнаруженные уязвимости.

Браузер Chrome, базирующийся на открытом исходном коде системы Chromium, обладает двойственной природой: с одной стороны, он позволяет пользователям вносить исправления и указывать на ошибки и проблемы в области безопасности, но с другой стороны, злоумышленники также могут находить и использовать уязвимости до того, как Google выпустит соответствующие патчи. Внедрение еженедельных обновлений призвано уменьшить вероятность такого рода атак.

Ранее компания Google уже выпустила экстренное обновление, чтобы устранить серьезную уязвимость в своем браузере Chrome, а также добавила новую функцию исправления опечаток в URL-адресах.