Google обновила защитную систему магазина приложений Google Play

Эксперты из компании подчеркнули, что сейчас приложения, загружаемые на устройства, будут подвергаться проверке в реальном времени. В этом процессе для анализа программ будут использованы различные методы, включая искусственный интеллект (ИИ). Как пояснили в Google, необходимость усиления защиты обусловлена увеличением числа полиморфных вредоносных ПО — вирусных программ, сложнообнаружимых.

Новая система будет анализировать приложения на уровне кода и при выявлении подозрительных аспектов сообщит об этом пользователю. Отметим, что функционал Google Play Protect станет доступен для всех Android-смартфонов с сервисами Google Play. Эта новшество будет активировано во всех странах, но сначала пройдет тестирование на устройствах пользователей в Индии.

Специалисты также уточнили, что ежедневно защитная система Google Play сканирует около 125 миллиардов приложений на предмет выявления вредоносного кода.