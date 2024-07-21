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Google обновила политику и запускает массовую чистку приложений в Play Market

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Согласно обновленной политике Google для Play Store, компания принимает меры по удалению некачественных приложений с платформы.

Это изменение, вступающее в силу 31 августа 2024 года, направлено на создание более безопасной и надежной среды для пользователей Android и повышение качества приложений в магазине.

Для разработчиков, у которых есть приложения в Play Store, важно убедиться, что их приложения соответствуют новым стандартам. Они должны быть стабильными, отзывчивыми и предлагать реальную ценность пользователям. Приложения, которые не соответствуют этим стандартам, могут быть удалены из магазина.

Google не опубликовала полный список требований к приложениям, но указала, что они должны обеспечивать стабильный, отзывчивый и привлекательный пользовательский опыт.

Предполагается, что приложения должны быть хорошо спроектированы, без ошибок и представлять ценность для пользователей. Клонированные приложения или те, которые предлагают только рекламу без реальной функциональности, также могут быть удалены.

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