Несколько месяцев назад Google выпустила на рынок свои вторые настоящие беспроводные наушники — Pixel Buds A, стартовая цена которых составляет 99,99 долларов. Ожидалось, что Google выпустит премиальное предложение, преемника Pixel Buds 2, но вместо этого компания анонсировала доступный вариант в виде Pixel Buds A.

Теперь технологический гигант прекратил продавать оригинальные Pixel Buds, свои первые беспроводные наушники на рынке. Компания еще не подтвердила прекращение производства в официальном заявлении, но продукт исчез из интернет-магазина компании в Соединенных Штатах, подтверждая разработку.

И не только в интернет-магазине Google, но Pixel Buds также недоступны для покупки в других магазинах, таких как Best Buy. Тем не менее, есть отремонтированная версия гарнитуры, доступная для покупки, но она имеет изрядную цену.

Будет интересно посмотреть, что Google планирует для своих будущих настоящих беспроводных наушников, чтобы конкурировать с такими, как Apple AirPods 3 и Samsung Galaxy Buds 2. Мы ожидаем, что гигант поисковых систем довольно скоро выпустит преемника Pixel Buds с некоторой надбавкой. такие функции, как активное шумоподавление .

Google Pixel Buds A доступен в двух цветовых вариантах — чисто белый и темно-оливковый. Он оснащен такими функциями, как Adaptive Sound, и может автоматически регулировать громкость в соответствии с вашим окружением. Есть сенсорные элементы управления для ответа на звонки и управления воспроизведением простым касанием наушников. В наушники рассчитаны IPX4, так что вам не придется беспокоиться о дожде или пота. Время автономной работы составляет около 5 часов (2,5 часа для звонков), а с зарядным чехлом — до 24 часов.

Источник — Astera.