Google не удалось остановить процесс в США по делу о незаконном сборе данных пользователей

Google не удалось остановить процесс в США по делу о незаконном сборе данных пользователей14.03.2021 23:15
Суд отклонил просьбу Google закрыть судебное дело по поводу сбору данных пользователей, даже если они в браузере активировали приватный режим.
Против поискового гиганта был подан коллективный иск, в котором компанию обвиняют в слежке за пользователями, если они в Chrome активировали «приватный» режим.
После коллективного иска Google и Apple подверглись тщательной проверке со стороны регулирующих государственных органов.
Если вина компаний будет доказана, то им грозит очень большой штраф, который нужно будет выплатить в США.
В Google в свою очередь заявляют, что пользователи при активации «приватного» режима согласились с пользовательским соглашением, а в нем указано, что в этом режиме веб-сайты могут собирать данные пользователя.
Суд отклонил просьбу Google и заявил, что дело будет рассматриваться, но тут стоит отметить, что это может затянуться на несколько лет.
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