Google не удалось остановить процесс в США по делу о незаконном сборе данных пользователей

Суд отклонил просьбу Google закрыть судебное дело по поводу сбору данных пользователей, даже если они в браузере активировали приватный режим.

Против поискового гиганта был подан коллективный иск, в котором компанию обвиняют в слежке за пользователями, если они в Chrome активировали «приватный» режим.

После коллективного иска Google и Apple подверглись тщательной проверке со стороны регулирующих государственных органов.

Если вина компаний будет доказана, то им грозит очень большой штраф, который нужно будет выплатить в США.

В Google в свою очередь заявляют, что пользователи при активации «приватного» режима согласились с пользовательским соглашением, а в нем указано, что в этом режиме веб-сайты могут собирать данные пользователя.

Суд отклонил просьбу Google и заявил, что дело будет рассматриваться, но тут стоит отметить, что это может затянуться на несколько лет.