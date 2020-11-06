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Google назвала зазор экрана на Pixel 5 «частью дизайна»

06.11.2020 14:34

Вскоре после начала поставок Pixel 5 в октябре на форумах, в том числе в собственном сообществе Google, стали появляться жалобы на возможный недостаток дизайна. Некоторые владельцы, которые обнаружили довольно заметный разрыв между дисплеем устройства и корпусом, хотели знать, является ли их случай изолированной проблемой, и из ответов довольно ясно, что есть довольно много клиентов, которые имеют такую ​​же жалобу. Как и следовало ожидать, плакаты вызвали опасения, что разрыв может повлиять на гидроизоляцию телефона и упростить попадание пыли. Теперь специалист сообщества Google разместил сообщение на форуме технического гиганта, сообщив владельцам, что им не о чем беспокоиться в этом отношении.

Google назвала зазор экрана на Pixel 5 «частью дизайна»

Специалист сказал:

«У нас была возможность исследовать устройства от клиентов, и в сочетании с нашими заводскими данными контроля качества мы можем подтвердить, что разница в зазоре между корпусом и дисплеем является нормальной частью конструкции вашего Pixel 5. Это не влияет на водо- и пыленепроницаемость или функциональность телефона. Мы будем работать с клиентами в индивидуальном порядке, чтобы решить любые их проблемы».

Однако некоторые зазоры более выражены, чем другие, и по крайней мере один владелец Pixel 5 уже видит, что в нем накапливается пыль. К сожалению, специалист не объяснил, почему «разница в зазоре между корпусом и дисплеем» и вызвана ли это процессом сборки. Хорошей новостью является то, что Google, похоже, готов заменить затронутые устройства, судя по отчетам владельцев, которые успешно убедили компанию поменять свои телефоны. Мы обратились в Google за дополнительной информацией о проблеме и о том, что могут сделать клиенты, и обновим этот пост, когда получим ответ.

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