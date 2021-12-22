В Google операционную систему Chrome OS назвали самой быстрорастущей в мире

Chrome OS от компании Google по популярности опережает все показатели роста рынка ПК.

Об этом заявили в самой компании Google, где было отмечено, что в мае популярность Chrome OS резко выросла на 92%.

Таким образом, новая операционная система является самой быстрорастущей ОС в мире.

Как считают разработчики, интерес к Chrome OS растет потому что пользователям нравится видеть привычные приложения для смартфонов на компьютере.

Google также назвала нововведения, через которые можно будет использовать Android-приложения в Chrome OS.

Среди них поддержка ПО для Android 11, доработанное управление окнами Android-приложений, поддержка стилуса и добавление функции Nearby Share в Chrome 96.