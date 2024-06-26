Google назначила дату новой презентации своих продуктов

Перенос презентации на лето вызывает интерес, поскольку ранее мероприятия такого рода проводились в октябре. Пока неясно, какие причины стали основанием для такого решения компании.

Google сообщила о новой дате презентации, на которой представят смартфоны Pixel 9 и другие устройства. Презентация Made by Google 2024 состоится 13 августа.

Ожидается, что на презентации будут представлены новые модели смартфонов Pixel 9, включая Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 XL.

Также на мероприятии могут представить смарт-часы Pixel Watch 3, беспроводные наушники Pixel Buds Pro и возможно, хотя маловероятно, пройдет презентация второго поколения Pixel Fold.