Google научила смартфоны на базе Android озвучивать имя звонящего

Android приложение Google Phone получит новую функцию, которая окажется максимально полезной для людей со слабым зрением или при работе смартфона с гарнитурой.

По данным источника, Google Phone сможет озвучивать имя звонящего или номер, если абонента нет в телефонной книге.

Новая функция будет полезна при использовании гарнитуры, так как отпадет необходимость извлекать смартфон.

Когда именно полностью реализуют новую функцию в Google Phone пока не сообщается. Известно, что ее уже протестировали и теперь постепенно распространяют в регионах.