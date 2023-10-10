Google научила браузер Chrome собирать вкладки в группы

В бета-версии браузера Google Chrome появилась новая функция под названием «Организовать вкладки» (Organize Tabs), которая работает на основе нейросетей и позволяет автоматически распределить вкладки по тематическим группам. Эту функцию можно уже использовать в ранней сборке Chrome Canary, доступной для тестирования.

Функция группировки вкладок была представлена в Google Chrome в 2020 году и позволяла вручную отсортировать вкладки в несколько групп.

Новая возможность автоматической классификации вкладок по категориям особенно полезна для пользователей, которые работают с большим количеством одновременно открытых веб-страниц.

После группировки вкладки можно удобно открывать и закрывать, переходя между группами. Каждую группу также можно переименовать.