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Google научила браузер Chrome собирать вкладки в группы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

В бета-версии браузера Google Chrome появилась новая функция под названием «Организовать вкладки» (Organize Tabs), которая работает на основе нейросетей и позволяет автоматически распределить вкладки по тематическим группам. Эту функцию можно уже использовать в ранней сборке Chrome Canary, доступной для тестирования.

Функция группировки вкладок была представлена в Google Chrome в 2020 году и позволяла вручную отсортировать вкладки в несколько групп.

Новая возможность автоматической классификации вкладок по категориям особенно полезна для пользователей, которые работают с большим количеством одновременно открытых веб-страниц.

После группировки вкладки можно удобно открывать и закрывать, переходя между группами. Каждую группу также можно переименовать.

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