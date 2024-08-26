Google нашла способ нарастить производительность Android

Google работает над повышением производительности устройств Android, добавляя поддержку размера страницы в 16 КБ. Это изменение связано с управлением памятью и сейчас проходит тестирование.

В большинстве процессоров используется оборудование, называемое MMU, которое преобразует адреса программы в физические адреса в памяти.

Увеличение размера страницы до 16 КБ сокращает объем бухгалтерии, позволяя системе тратить больше времени на эффективную работу приложений.

Текущая версия Android оптимизирована для работы с размером страницы 4 КБ, но Google обнаружил, что использование большего размера страницы может повысить производительность на 5-10%, хотя и с дополнительным использованием памяти около 9%.

Среди преимуществ:

Уменьшение времени запуска приложений на 3,16%, с улучшениями до 30% для некоторых приложений.

Снижение энергопотребления при запуске на 4,56%.

Более быстрый запуск камеры на 4,48% для горячей и 6,60% для холодной.

Увеличение времени загрузки системы на 1,5%.