Google намерина сотрудничать с Huawei до последнего

Google будет и дальше сотрудничать с Huawei, но только в рамках существующих разрешений от правительства США.

Напомним, власти США запретили американским компаниям работать с Huawei, а из-за этого китайский производитель лишился возможности использовать американские технологии и сервисы.

Ограничения вступили в силу в мае прошлого года, поэтому все современные смартфоны Huawei предлагаются без сервисов Google.

При этом в самой Google сегодня рассказали о дальнейшем сотрудничестве с Huawei.

В частности было сказано, что Google будут и дальше поддерживать устройства Huawei, выпущенные до 16 мая 2019 года.

При этом в Google не будут сертифицировать современные устройства и устанавливать сервисы, разработанные компанией.

В Google также предупредили, что установка приложений на смартфоны Huawei через сторонние магазины может быть опасной, так как такие приложения могут содержать опасный код и некорректно работать.