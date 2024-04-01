Google намерена закрыть сервис Google Podcasts

Если вы пользуетесь приложением Google Podcasts, не забудьте экспортировать свои подписки и перенести их в YouTube Music, чтобы продолжить наслаждаться вашими любимыми подкастами.

Такую рекомендацию дали в компании Google, сообщив, что со 2 апреля компания намерена закрыть сервис Google Podcasts.

Google уверяет, что перенос подписок будет гладким и все ваши любимые подкасты будут доступны в YouTube Music. Они также обещают продолжать развивать и улучшать функциональность подкастов в YouTube Music, чтобы обеспечить лучший опыт слушания для пользователей.

Импорт в YouTube Music: откройте приложение YouTube Music, выберите «Библиотека», а затем «Подкасты». Здесь вы найдете все ваши подписки, которые были перенесены из Google Podcasts.