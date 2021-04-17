Google намерена выпустить фирменный фитнес-браслет Google Fitbit Luxe

Google в начале 2021 года завершила покупку компании Fitbit, а это позволило американской компании выйти на рынок смарт-браслетов и «умных» часов.

Изданию WinFuture удалось узнать, что Fitbit сейчас готовит новый фитнес-браслет Fitbit Luxe.

Это устройство получит премиальные материалы и OLED-дисплей с изогнутым защитным стеклом.

Корпус Fitbit Luxe будет выполнен из нержавеющей стали, а экран в браслете получит прямоугольную форму, причем его будет прикрывать 2.5D-стекло.

Ремешки для Fitbit Luxe предложат силиконовые, но возможно в дальнейшем появятся ремешки из других материалов.

По данным источника, Fitbit Luxe оснастят датчиками для отслеживания здоровья и GPS модулем.