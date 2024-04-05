Google намерена сделать платной услугу поиска в интернете при помощи ИИ

Компания Google изучает возможность введения платы за использование своей поисковой системы с помощью искусственного интеллекта (ИИ). По информации из источников Financial Times, Google рассматривает добавление функций на основе ИИ в свои премиальные сервисы, доступные по подписке. Однако решение о запуске платной версии поиска ещё не принято.

В настоящее время Google предоставляет свою поисковую систему бесплатно и финансирует ее за счет рекламы. Однако с появлением конкурентов, таких как ChatGPT от OpenAI, Google ищет способы инновационного развития своих услуг на основе ИИ и сохранения высоких доходов. Возможная платная подписка может включать доступ к новым функциям, таким как помощник Gemini в Gmail и «Документах».

Использование ИИ в поисковой системе Google требует больше вычислительных ресурсов, чем традиционный поиск, поэтому компания ограничила доступ к экспериментальному поиску на основе ИИ только для некоторых пользователей, включая подписчиков Google One.

В настоящее время нет официальной информации о дате запуска платной версии поиска на основе ИИ и формате ее доступности для подписчиков. Однако Google подтверждает, что продолжит разрабатывать новые премиальные функции для своих подписочных сервисов.