Google наконец-то представила свои первые смарт-часы Pixel Watch

Еще задолго до презентации инсайдеры рассказали про Google Pixel Watch, их внешность тоже была раскрыта сетевыми источниками.

В смарт-часах от Google установлен круглый AMOLED экран с пиковой яркостью 1000 кд/м2 и поддержкой AlwaysOn Display. Размер корпуса часов 41 мм.

Диагональ экрана производитель раскрывать не стал, было только сказано, что плотность пикселей дисплея составляет 320 на 1 дюйм.

В основе новинки лежит далеко не новый процессор Exynos 9110, который производится по техпроцессу 10 нм, и у многих до сих пор возникают вопросы, почему в 2022 году компания Google решила использовать процессор, представленный в 2018 году.

В Google Pixel Watch установили 2 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель на 32 ГБ. Также есть LTE модем, динамик и микрофон, поэтому часы можно использовать для разговора.

Ожидается, что на одном заряде часы проработают сутки. Компания в Pixel Watch добавила быструю зарядку, которая за полчаса пополнит запас аккумулятора ёмкостью 294 мАч на 50%.

Новинку оснастили датчиком ЧСС и ЭКГ, GPS, NFC, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 4. Для работы с часами нужен смартфон с установленной Android 8.0 или более свежей версией.

Google Pixel Watch будет предлагать за 350 долларов и 400 долларов, но в последней уже установлен LTE модем.