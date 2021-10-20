Google начинает выпуск стабильной версии Android 12 на смартфоны Pixel

Ранее в этом месяце Google официально анонсировал стабильную версию операционной системы Android 12 для смартфона. Однако, в отличие от предыдущей версии, на этот раз Google не выпустила последнее обновление для своих смартфонов и не объявила о сроках его выпуска.

Но теперь, после официального выпуска на рынок новейших смартфонов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro , технологический гигант также начал выпуск обновления Android 12 для смартфонов серии Pixel.

Примечательно, что последняя линейка Pixel 6 уже поставляется с предустановленной последней ОС Android 12. Выпуск этого нового обновления для других устройств произойдет после того, как в прошлом месяце компания выпустила финальную бета-версию 5 Android.

В то время как последний Android 12 поставляется с несколькими новыми функциями и функциями, одно из основных изменений заключается в обновленном интерфейсе. На этот раз компания использует новый пользовательский интерфейс Material You.

Помимо нового дизайна, последняя версия операционной системы также включает новые виджеты и дизайн уведомлений, панель конфиденциальности и улучшения безопасности, скриншоты с прокруткой, общий доступ к сети и многое другое. Подробный список функций, доступных в Android 12, можно найти в этой статье.

Ранее Google сообщал , что обновление Android 12 будет доступно для устройств таких компаний, как Samsung, OnePlus , OPPO, Realme , Tecno, Vivo и Xiaomi в конце этого года. Некоторые из этих брендов уже анонсировали собственные пользовательские интерфейсы на базе последней версии Android 12, включая ColorOS 12 от OPPO и One UI 4.0 от южнокорейского гиганта Samsung.