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Google начал допускать обычных пользователей к поиску на базе искусственного интеллекта

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Запущенный сервис Google Search Generative Experience был представлен на конференции разработчиков Google I/O 2023.
Компания Google в поисковой системе запустила платформу Google Search Generative Experience, которая позволяет при запросе использовать искусственный интеллект.

Внешне новый поисковый запрос не отличается от обычного, но ответы сгенерированные искусственным интеллектом выделяются в раздел под строкой поиска, ниже него уже отображаются стандартные результаты поиска.

Пользователю нужно оставить заявку в списке ожиданий Search Labs, чтобы начать пользоваться новой поисковой системой.

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