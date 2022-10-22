Google может выпустить смартфон Google Pixel 7a раньше запланированного

Google Pixel 7a на рынке может появится раньше, чем обычно появляются более простые версии смартфонов от компании Google.

О более раннем выходе Google Pixel 7a намекает сайт Amazon, где предлагают оформить подписку на получение новостей о выходе Pixel 7a.

Таким образом журналисты предположили, что бюджетный вариант серии Pixel выйдет намного раньше.

Подробностей про Pixel 7a пока нет. Предположительно в его основе будет лежать процессор Tensor G2, а еще ожидается, что будет выпущено две версии Pixel 7a, одна из которых получит приставку mini.

Стоит напомнить, что Pixel 6a дебютировал в июле.