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Google может выпустить смартфон Google Pixel 7a раньше запланированного

Автор На чтение 1 мин Просмотров 115 Опубликовано

Google Pixel 7a на рынке может появится раньше, чем обычно появляются более простые версии смартфонов от компании Google.
О более раннем выходе Google Pixel 7a намекает сайт Amazon, где предлагают оформить подписку на получение новостей о выходе Pixel 7a.

Таким образом журналисты предположили, что бюджетный вариант серии Pixel выйдет намного раньше.

Подробностей про Pixel 7a пока нет. Предположительно в его основе будет лежать процессор Tensor G2, а еще ожидается, что будет выпущено две версии Pixel 7a, одна из которых получит приставку mini.

Стоит напомнить, что Pixel 6a дебютировал в июле.

Google Google Pixel 7a
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