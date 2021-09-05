Google может разработать конкурента M1 для Chromebook

Google может разработать конкурента для процессора Apple M1 . Как сообщается, новый процессор Google, выпуск которого планируется к 2023 году, может появиться в новых Chromebook и других устройствах на базе Chrome OS.

Согласно отчету Nikkei Asia , этот шаг вызван тем, что Google видит потенциал для роста. В нем признается, что «крупные технологические игроки видят в собственной разработке чипов ключ к своей конкурентоспособности», — говорится в публикации. Этот новый процессор, по слухам, также может быть основан на технологии ARM, компании, занимающейся производством микросхем, которая уже разрабатывает технологии, используемые в процессорах для ПК и ноутбуков от Qualcomm.

Конечно, с кастомными процессорами придется столкнуться с проблемами. Google уже использует собственный мобильный процессор Tensor на новых телефонах Google Pixel 6. Однако во всем мире ощущается нехватка деталей, необходимых для создания новых процессоров в ноутбуках. Этот переход также требует огромных усилий по исследованиям и разработкам, а также от разработчиков, которые должны принять это изменение. Google даже придется сражаться с другими производителями чипсетов, такими как Qualcomm, Nvidia и Intel, которые в настоящее время находятся в середине цикла и производят процессоры следующего поколения.

Тем не менее Apple доказала, что переход на нестандартные микросхемы может работать. Apple установила свой собственный процессор M1 в такие продукты, как iPad Pro, iMac, Mac Mini, MacBook Pro и MacBook Air. Microsoft попыталась сделать то же самое с процессорами Microsoft SQ1 и SQ2 на базе ARM в Surface Pro X, но столкнулась с проблемами из-за проблем с программным обеспечением в Windows 10.

Google уже работает со своими партнерами над устройствами на базе ARM. Новый Chromebook HP 11 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon на базе ARM. Это один из первых Chromebook, в котором нет процессора Intel или Mediatek, и он получил несколько достойных отзывов.

Однако Google изо всех сил пытается выпустить собственное оборудование Chromebook. После того как Pixel Slate не стал популярным, Google выпустил Pixelbook Go . Оба устройства оснащены процессорами Intel, хотя легкий вес ChromeOS делает процессор менее важным. Google в значительной степени зависел от своих партнеров при выпуске новых моделей Chromebook и сосредоточил усилия на линейке смартфонов Pixel, поэтому переход на специализированный процессор ARM может стать тяжелой битвой для компании.