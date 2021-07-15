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Google может представить свой раскладной смартфон до конца 2021 года

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Компания Google продолжает работать над своим аппаратом, который получит гибкий экран.

Источники недавно сообщили, что Google может представить свой раскладной смартфон уже до конца 2021 года.

Такое устройство станет первым в модельной линейке компании, и пока его условно называют Pixel Fold. Есть данные, что возможно новинка дебютирует этой осенью.

Также сообщается, что в таком смартфоне будет установлен OLED-экран, защищенный стеклом (UTG) от компании Samsung.

Другие подробности о раскладном смартфоне к сожалению не раскрываются. При этом известно, что в следующем году компания еще выпустит телефон с названием Pixel Roll, но никаких данных о нем пока не приводят.

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