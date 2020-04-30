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Google может представить Google Pixel 4a уже 22 мая

30.04.2020 04:40

Новый недорогой смартфон Google Pixel 4a уже через месяц станет доступен для покупки на европейском рынке, что выяснили зарубежные инсайдеры.
По их информации, Google может представить Google Pixel 4a уже 22 мая и в тот же день будет дан старт продажам смартфона.

О новинке уже известно немало. Например, в модели будет установлен процессор Snapdragon 765G, который дополнит 6 ГБ оперативной памяти.

За автономность аппарата ответит аккумулятор на 3 080 мАч. Экран будет иметь диагональ 5,8 дюйма, а его разрешение составит Full HD+. Предварительная стоимость новинки составит 400 долларов.

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