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Google может полностью отказаться от браузер Chrome в Chrome OS

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Google в течение нескольких лет занимается внесением изменений в ChromeOS, и одним из ключевых изменений будет отделение веб-браузера Chrome от операционной системы (ОС).

Google может полностью отказаться от браузер Chrome в Chrome OS

Проект, известный как «Lacros», нацелен на замену встроенного браузера на автономный Chrome на базе Linux. По утечкам информации, процесс перехода может начаться в ближайшее время.

Фактически были обнаружены некоторые изменения во внутренних кодах, что указывает на интеграцию автономного браузера Lacros в Chrome OS без необходимости включения его вручную. Google планирует использовать Lacros в качестве основного браузера.

Таким образом, планы Google на будущее становятся более ясными, и некоторые изменения уже были внесены. Согласно сообщениям, автономный браузер уже стал единственным вариантом для устройств с Chrome OS 116.

Google приняла решение сделать Lacros единственным браузером, который будет использоваться на устройствах с этой ОС. Это подразумевает, что компания выбрала консолидированный вариант веб-браузера для своей платформы.

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