Google может начать использовать процессоры TSMC в своих Pixel 10

Google готовится к революционным изменениям в своих смартфонах Pixel. По последним данным, компания планирует перейти с Samsung Foundry на чипсеты TSMC для процессоров Tensor уже в 2025 году.

Инсайдер Revegnus утверждает, что TSMC будет заниматься производством чипсетов для серии Pixel 10 и последующих моделей, применяя передовой 3-нанометровый техпроцесс.

Этот шаг является значительным отходом от долгосрочного сотрудничества Google с Samsung, которая производила все предыдущие процессоры Tensor.

TSMC славится своими более эффективными процессорами, о чем свидетельствует заметная разница в производительности между Samsung Snapdragon 8 Gen 1 и TSMC Snapdragon 8 Plus Gen 1.

В связи с этим переходом Google активно расширяет свой научно-исследовательский центр на Тайване и набирает дополнительных местных инженеров-полупроводников. Целью этих изменений является повышение «эффективности и производительности» устройств Pixel.

Тем не менее, хотя переход на чипсеты TSMC обещает значительные улучшения, нет никакой гарантии, что TSMC сможет сохранить свое превосходство над Samsung Foundry в 3-нанометровом производственном процессе к моменту запуска Pixel 10.