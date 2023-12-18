Google Maps теперь не собирает данные о перемещениях пользователей

Согласно обновлению Google Maps, компания больше не будет собирать данные о перемещениях пользователей. Теперь эта информация будет храниться непосредственно на устройствах пользователей, а не на серверах Google.

Это изменение было внедрено после расследования, в котором выяснилось, что полиция все чаще обращается к компаниям, включая Google, за данными о местоположении и поисковых запросах граждан.

Отказ от сбора данных о геолокации позволяет Google игнорировать запросы полиции и других правоохранительных органов, поскольку компания не будет обладать этой информацией.

Однако следует отметить, что полиция все еще может требовать информацию о поисковых запросах. Обратный поиск по запросам может предоставить правоохранительным органам список пользователей, выполнявших поиск определенных терминов, включая запросы о местоположении, связанные с преступлениями.

Это обновление политики Google Maps, связанное с сокрытием данных о перемещении пользователей, может быть важным шагом к защите частной жизни и обеспечению цифровой безопасности. Однако, необходимо продолжать обращать внимание на защиту данных и соблюдение прав на приватность в онлайн-среде.