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Google Maps с новой функцией обошел другие автонавигаторы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 70 Опубликовано

Google работает над улучшением Google Maps, добавляя новую функцию, которая предоставит пользователям больше информации о конечных пунктах маршрута. Эта функция, основанная на патенте, позволит получать данные с помощью голосовых команд.

Согласно информации, пользователи смогут активировать поиск, произнося «Hey, Maps», и получать подробности о местах, такие как цены на билеты и часы работы. Также будет возможность задавать специфические вопросы.

Кроме того, Google планирует использовать технологию Gemini для улучшения взаимодействия с приложением. Водители смогут находить события в своем районе, а Google Maps будет адаптировать результаты под их интересы и учитывать предыдущие запросы.

Хотя функция еще в разработке, ожидается, что Google активно продвигает эту идею, особенно для использования в автомобилях через Android Auto и CarPlay, а также в Android Automotive.

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