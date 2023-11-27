«Google Календарь» перестанет работать на миллионах Android-смартфонах

Согласно информации, опубликованной на портале AndroidPolice, Google планирует прекратить поддержку своего популярного приложения Календарь (Calendar) для устройств, работающих на операционной системе Android 7 Nougat и более ранних версиях. В результате такой шаг лишит миллионы пользователей возможности пользоваться официальным календарным приложением от Google.

В новой версии приложения обнаружено скрытое уведомление, которое призывает пользователей обновить операционную систему до Android Oreo (8.0) или более поздней версии, иначе приложение перестанет функционировать.

Тем не менее, есть альтернативные календарные приложения, поддерживаемые на устройствах с Android 7, которыми пользователи всё ещё могут воспользоваться. Также имеется возможность для владельцев старых смартфонов обновить операционную систему до Android 8, если это предусмотрено производителем, либо перейти на кастомную прошивку с более новой версией Android. Такие шаги позволят пользователям сохранить функциональность календарных приложений на своих устройствах.