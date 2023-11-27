Главная » Новости

«Google Календарь» перестанет работать на миллионах Android-смартфонах

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Согласно информации, опубликованной на портале AndroidPolice, Google планирует прекратить поддержку своего популярного приложения Календарь (Calendar) для устройств, работающих на операционной системе Android 7 Nougat и более ранних версиях. В результате такой шаг лишит миллионы пользователей возможности пользоваться официальным календарным приложением от Google.

В новой версии приложения обнаружено скрытое уведомление, которое призывает пользователей обновить операционную систему до Android Oreo (8.0) или более поздней версии, иначе приложение перестанет функционировать.

Тем не менее, есть альтернативные календарные приложения, поддерживаемые на устройствах с Android 7, которыми пользователи всё ещё могут воспользоваться. Также имеется возможность для владельцев старых смартфонов обновить операционную систему до Android 8, если это предусмотрено производителем, либо перейти на кастомную прошивку с более новой версией Android. Такие шаги позволят пользователям сохранить функциональность календарных приложений на своих устройствах.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.