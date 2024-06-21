Google изменит значения для определения быстрой зарядки в смартфонах

Google планирует изменить определение быстрой зарядки для смартфонов.

В настоящее время зарядка считается медленной, если скорость составляет менее 5 Вт, а быстрая — если 7,5 Вт.

Однако по новому коду, обнаруженному в системе Android, Google предлагает повысить порог быстрой зарядки не менее чем до 20 Вт.

Это означает, что зарядные устройства, способные рассчитать необходимую мощность, будут считаться быстрыми.

Но пока нет информации о том, когда эти изменения вступают в силу, поэтому Google пока будет продолжать использовать текущие пороги для определения скорости зарядки.