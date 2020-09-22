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Google изменит логотип сервиса Gmail

22.09.2020 19:55

Google собирается изменить дизайн значка Gmail, сообщает издание 9to5Google. Компания сохранила тот же общий значок с момента запуска службы в 2004 году, но теперь она изменит его, чтобы убрать конверт и заменить его глифом «M», который был частью этого старого значка.

Google изменит логотип сервиса Gmail

Изображение, опубликованное в 9to5Google, было монохромным, но Google уже давно переработал старые значки приложений, чтобы включить четыре цвета логотипа Google. Конечно, есть исключения: приложения под брендом Play и приложения под брендом YouTube сохраняют свою уникальную иконографию, но в целом компания движется к этой новой системе.

9to5Google предполагает, что Gmail может также получить некоторые новые функции помимо изменения значка. Хотя Google недавно расширил набор функций Gmail в Интернете и на мобильных устройствах, чтобы позиционировать его как конкурента Slack, всегда есть возможности для улучшения. С измененным дизайном значка Google Photo Google также запустил некоторые новые функции и изменил порядок вещей. Gmail может быть настроен на аналогичный небольшой редизайн.

Нет информации, когда ожидать новых изменений, но, скорее всего, это произойдет в течение следующих нескольких месяцев.

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