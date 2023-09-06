Google изменил логотип Android впервые с 2019 года и добавил новые функции

Мобильная операционная система Android впервые за последние четыре года обновила свой логотип, а информация о нем появилась на официальном веб-сайте компании Google.

Самое заметное изменение в новом логотипе Android связано с начальной буквой слова «Android». Ранее она была написана строчной буквой «a», а теперь используется заглавная «А». Также изменилось изображение робота, который служит маскотом операционной системы – он стал более объемным и динамичным.

На официальном сайте компании Google говорится о новых возможностях логотипа, особенно касающихся изображения робота. Он теперь обладает различными вариантами отображения и атрибутами полноценного персонажа. Целью этих изменений было придание роботу большей динамики и схожести с самой операционной системой Android. Также обновлено изображение робота в полный рост, чтобы он мог легко переходить между цифровой и реальной средой, делая его универсальным и надежным спутником в различных контекстах и на разных платформах.

Бренд-менеджер Google, Джейсон Фурнье, отмечает, что новый дизайн логотипа Android лучше передает связь между устройствами и приложениями, а также подчеркивает открытость, интерактивность и инклюзивность. Новый логотип призывает пользователей проявлять творческий подход и делать то, что им по-настоящему нравится.