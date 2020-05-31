Google из-за беспорядков в США перенесла презентацию нового Android

Google из-за беспорядков в США перенесла презентацию нового Android31.05.2020 22:41
Изначально презентацию планировали проводить в обычном режиме, но из-за пандемии ее перенесли в онлайн формат.
Новый Android должны были представить 3 июня. Компания Google уже подготовилась к новому формату проведения презентации Google I/O, но и ее перенесли на неопределенный срок.
Причиной переноса конференции для разработчиков стали массовые беспорядки в США.
О новой дате презентации ежегодной конференции разработчиков сообщат позже.
Массовые беспорядки в США начались после убийства полицейским чернокожего миннеаполисца Джорджа Флойда.
Просмотры: