Google из-за беспорядков в США перенесла презентацию нового Android

Изначально презентацию планировали проводить в обычном режиме, но из-за пандемии ее перенесли в онлайн формат.

Новый Android должны были представить 3 июня. Компания Google уже подготовилась к новому формату проведения презентации Google I/O, но и ее перенесли на неопределенный срок.

Причиной переноса конференции для разработчиков стали массовые беспорядки в США.

О новой дате презентации ежегодной конференции разработчиков сообщат позже.

Массовые беспорядки в США начались после убийства полицейским чернокожего миннеаполисца Джорджа Флойда.