Google исключает Pixel 5 и Pixel 4a перед запуском серии Pixel 6

Google может уступить место новому запуску, поскольку недавно он исключил некоторые старые модели из магазина Google Fi. В течение последних нескольких недель запасы Pixel 5 и Pixel 4a 5G были на исходе, и теперь компания официально исключила обе модели из своего магазина.

Согласно отчету, Pixel 4a 5G и Pixel 5 изначально были указаны как «отсутствующие в наличии» в начале этого месяца. Но теперь обе модели смартфонов от поискового гиганта официально исключены из списка. Другими словами, компания удалила описание и спецификации для обоих устройств, при этом Pixel 4a является единственной моделью 2020 года, доступной для покупки прямо сейчас в официальном магазине.

Официальный магазин бренда в США Google Store также отмечает, что Pixel 4a 5G отсутствует в наличии, как и разблокированный вариант Pixel 5 и Verizon. Еще в 2020 году серия Pixel 4 также была распродана до запуска новых моделей. Итак, на этот раз компания может снова следовать той же схеме. Ожидается, что Pixel 6 будет запущен где-то в октябре этого года.

Источник — Astera.